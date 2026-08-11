Эксперт Вайпан: студенты должны указывать использование ИИ в учебных работах

Студенты должны указывать, что использовали искусственный интеллект при подготовке курсовых и других учебных работ. Об этом РИА Новости заявил заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юрфака МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Вайпан.

По его словам, запрещать студентам использовать ИИ не нужно – это современный рабочий инструмент. Однако автор должен честно указать, что применял нейросеть. Маркировка, по мнению эксперта, позволит развивать технологии без полного запрета и сохранит прозрачность образовательного процесса. Преподаватель должен понимать, самостоятельно ли студент подготовил текст или использовал ИИ-материал, в котором могут содержаться ошибки и вымышленные сведения.

Вайпан отметил, что маркировка не означает, что работу автоматически нужно считать плохой или несамостоятельной. Она показывает способ подготовки текста и позволяет преподавателю правильно его оценить.