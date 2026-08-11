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Общество 11 августа 2026 14:59

Диетолог рассказала, почему зефир – идеальная альтернатива сладостям

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Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, почему зефир – одна из лучших альтернатив вредным сладостям.

«В зефире на первом месте все равно стоит сахар, патока, поэтому это изделие достаточно сладкое. Но там есть полезные загустители: агар-агар, желатин, пектин. Желатин, например, влияет на коллаген, а это наши ногти и суставы. Агар-агар забирает токсины, излишки сахара, жиров и так далее. Пектин – это фактически та же клетчатка, которая полезна для иммунной системы. Еще в зефире должна быть обязательно яблочная основа», – отметила Соломатина.

Она также рассказала, что благодаря воздушной текстуре продукт кажется больше и является идеальным способом обмануть свой организм, если надо следить за калориями. Тем не менее, людям с повышенным уровнем глюкозы, диабетом или лишним весом употреблять зефир не рекомендуется.

«Мы, конечно, должны отталкиваться от общей калорийности в течение дня. Можно делать зефир самим в домашних условиях и не добавлять сахар или использовать сахарозаменители. Зефир, пастила, мармелад – хорошая альтернатива всем сладким булочкам и конфетам», – подытожила эксперт.

#диетолог #полезная информация #мнение эксперта
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