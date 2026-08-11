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Общество 11 августа 2026 17:00

Молодогвардейцы возложили цветы к стихийному мемориалу погибшим в Нижнекамске

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Активисты татарстанского отделения «Молодой гвардии» Единой России вместе с сотрудниками Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани возложили цветы к стихийному мемориалу погибшим в ходе атаки БПЛА нижнекамцам.

«Мы должны помнить и чтить память людей, которые, к сожалению, погибли при этих атаках БПЛА. И, что самое важное, никакие атаки не смогут разломить наше общество. Мы только сплачиваемся, становимся еще более едины», – отметил депутат Госсовета РТ, руководитель Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Мемориал появился накануне у часов на улице Баумана в Казани. После возложения цветов молодогвардейцы и работники комитета почтили память погибших минутой молчания.

#молодая гвардия единой россии #нижнекамск
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