Молодогвардейцы возложили цветы к стихийному мемориалу погибшим в Нижнекамске

Активисты татарстанского отделения «Молодой гвардии» Единой России вместе с сотрудниками Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани возложили цветы к стихийному мемориалу погибшим в ходе атаки БПЛА нижнекамцам.

«Мы должны помнить и чтить память людей, которые, к сожалению, погибли при этих атаках БПЛА. И, что самое важное, никакие атаки не смогут разломить наше общество. Мы только сплачиваемся, становимся еще более едины», – отметил депутат Госсовета РТ, руководитель Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Мемориал появился накануне у часов на улице Баумана в Казани. После возложения цветов молодогвардейцы и работники комитета почтили память погибших минутой молчания.