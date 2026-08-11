Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина назвала причины, сдерживающие товарооборот Татарстана и КНР, на брифинге в Кабмине РТ, посвященном Международному форуму РОСТКИ «Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество». Среди них – сложности с логистикой и международными валютными платежами.

«Этот потенциал [роста товарооборота РТ и КНР] кроется в логистике. Критическая инфраструктура должна быть: международные валютные платежи и логистическое плечо, которое немаленькое», – сказала Минуллина.

Отдельные сложности возникают при поставках в Китай продовольствия, добавила она. Для такой продукции необходимы соблюдение санитарных требований, холодильное оборудование и особые условия доставки. При этом каждый день транспортировки увеличивает расходы.

Еще одним фактором Минуллина назвала высокую конкуренцию на китайском рынке. Чтобы закрепиться в стране, татарстанская продукция должна соответствовать мировым стандартам по качеству и цене либо превосходить их.

«Эта конкурентоспособность продукции на сегодняшний день тоже во многом является важным существенным аспектом для наращивания товарооборота», – отметила она.

Минуллина также подчеркнула, что для успешной работы с китайскими компаниями российскому бизнесу необходимо лучше знать особенности отдельных регионов страны.

«Для того чтобы работать в Китае, надо знать Китай, его надо изучать, надо понимать. Там тоже каждая провинция – целая отдельная история», – сказала она.

На форуме РОСТКИ планируется подписание соглашений о локализации новых производств, в том числе строительной техники, строительных материалов и керамической плитки, добавила Минуллина.

«Мы видим, что сегодня китайские компании заинтересованы в том, чтобы выйти сюда производить», – сказала она.

По словам руководителя АИРа, для дальнейшего роста сотрудничества недостаточно встречаться с китайскими партнерами только на ежегодном форуме. Татарстан участвует в Кантонской ярмарке, готовит делегацию на Восточный экономический форум и планирует расширять контакты с китайскими регионами.