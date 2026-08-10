Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

Нижнекамск сегодня ночью подвергся массированной атаке беспилотников. Удары пришлись по промышленным и гражданским объектам. Раис Татарстана Рустам Минниханов провел оперативное совещание, поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а в республике объявили траур по погибшим.





При атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск погибли 13 человек

Фото: e-nkama.ru/news/253/127392/

В Татарстане объявлен траур

Сегодня ночью ВСУ атаковали Нижнекамск. Режим «Беспилотная опасность» объявили в республике в 2.51. В аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ближе к пяти утра МЧС разослало уведомление: «Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Чистополь». А через 20 минут угроза возникала в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Уже в шесть утра – в Казани и Зеленодольске.

Удар пришелся на Нижнекамск. В результате массированной атаки БПЛА на промышленные и гражданские объекты погибли 13 человек, в том числе один ребенок, 39 получили ранения.

Решением Раиса РТ Рустама Минниханова в республике объявлен траур, сообщила руководитель пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.

Решением Раиса РТ Рустама Минниханова в республике объявлен траур Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня утром наша республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты, и мы, к сожалению, потеряли людей. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь. Скорейшего выздоровления», – написал Минниханов в «МАКСе».

В Нижнекамск были направлены дополнительные бригады медицинских работников из Набережных Челнов и Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Нижнекамск прибыли дополнительные бригады медиков

Рустам Минниханов провел оперативное совещание с премьер-министром и вице-премьерами.

«Правительству даны поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате атаки вражеских БПЛА на Нижнекамск. Дополнительные бригады медицинских работников направлены из Набережных Челнов. Кроме того, даны поручения по оперативной ликвидации последствий атак соответствующими службами», – сообщила Галимова.

В Нижнекамск были направлены дополнительные бригады медицинских работников из Набережных Челнов и Казани.

«Направлены мультидисциплинарные бригады из Республиканской клинической больницы и Больницы скорой медицинской помощи им. Р. С. Акчурина, работа службы скорой помощи усилена пятью бригадами из Набережных Челнов и одной бригадой Республиканского центра медицины катастроф», – рассказали в Минздраве.

На личный контроль оказание помощи пострадавшим взял министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщил ТАСС помощник министра Алексей Кузнецов.

К десяти утра угроза атаки БПЛА на города Татарстана была отменена, позже отменили и режим «Беспилотная опасность».

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

СК квалифицировало преступление как теракт

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан (ст. 205 УК РФ).

«В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям», – заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи СК России собирают доказательства на местах происшествий, устанавливают тип и модели использованных беспилотных летательных аппаратов, а также всех обстоятельств произошедшего.

В Прокуратуре Татарстана сообщили о контроле ситуации из-за атаки БПЛА на Нижнекамск. По всем вопросам, связанным с соблюдением прав в связи с атакой БПЛА, можно позвонить на горячую линию по номерам: (8555)-470-303, (843) 291-18-81.

По сообщению Минобороны РФ, этой ночью над страной уничтожили 456 беспилотников ВСУ. Сбили вражеские БПЛА над Татарстаном, а также Ульяновской, Саратовской, Самарской, Московской и другими областями.

Мэр города Радмир Беляев: «Все службы продолжают работать, ситуацию держим на постоянном контроле» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Киевский режим не останавливается в своих бесчеловечных преступлениях»

«Это огромная боль для всех нас. От имени всех жителей Нижнекамского района выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы продолжают работать, ситуацию держим на постоянном контроле», – сообщил в своем канале мэр города Радмир Беляев.

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил соболезнования тем, кто потерял близких в результате нападения ВСУ.

«Киевский режим не останавливается в своих бесчеловечных преступлениях. Сегодня массированной атаке БПЛА подвергся город Нижнекамск в братском Татарстане. К сожалению, есть жертвы. От имени всей республики выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим – сил и скорейшего выздоровления. Башкортостан с вами и готов оказать любую поддержку», – написал он в своем канале в «МАКС».

Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск.

«Враг нанес массированный удар беспилотниками по соседнему Татарстану. К сожалению, есть жертвы. Чувашия вместе со всей страной разделяет эту боль и скорбь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю сил и скорейшего выздоровления. Это очередное проявление бесчеловечности врага, попытка запугать нас, посеять тревогу и страх. Эти действия не сломят нас. Перед лицом таких испытаний мы остаемся едиными и поддерживаем друг друга. В нашей сплоченности и стойкости – наша сила», – написал он в соцсетях.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Комментариев у меня нет, кроме того, что надо шарашить еще яростнее. Но мы, собственно, это и делаем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надо шарашить еще яростнее»

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал к массированным ударам по инфраструктуре ВСУ после атаки БПЛА Украины на Нижнекамск. В разговоре с NEWS.ru он также отметил, что пришло время бить по местам принятия решений.

«Отвечать нужно массированными ударами по местам критической инфраструктуры ВСУ, окончательно рвать логистику не только в порту Одессы. Уничтожать места дислокации и сборки, логистические центры, которые перевозят [вооружения для ВСУ]. Пора работать жестко, чтоб все поняли, что все серьезно. Нужно также бить по местам принятия решений, мы все равно к этому придем. Мы понимаем, где их принимают. Бить нужно по лицам, которые принимают решения, нужно нанести серьезный удар, чтобы все почувствовали: никто не в безопасности», – добавил Колесник.

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нижнекамск является военным преступлением, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«Комментариев у меня нет, кроме того, что надо шарашить еще яростнее. Но мы, собственно, это и делаем», — написала в своем канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.