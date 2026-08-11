Татарстан и КНР увеличили товарооборот в 12 раз за десятилетие – Минуллина

Татарстан и Китай за 10 лет увеличили товарооборот более чем в 12 раз – до 3,35 млрд рублей. Такие цифры стали известны на брифинге в Кабмине РТ, посвященном Международному форуму «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».



«Я хотела бы обратить ваше внимание на динамику этого роста: если посмотреть ретроспективу за десять лет, Татарстан и Китайская Народная Республика увеличили товарооборот более чем в двенадцать раз. И почти в четыре раза вырос товарооборот наших стран за те же десять лет», – сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ (АИР РТ) Талия Минуллина.

Согласно данным презентации АИР РТ, в 2015 году объем товарооборота между Татарстаном и Китаем составил 264,3 млн долларов, а в 2025-м – 3,35 млрд рублей.

Минуллина перечислила главных внешних торговых партнеров Татарстана в 2025 году: на первом месте – Китай, на втором месте – Турция, третье место занимает Индия, далее Белоруссия и Казахстан.

«Китай – наш основной торговый партнер, и у нас есть возможность реализации и совместных проектов в научной сфере, и производственных инвестиционных проектов тоже», – сказала Минуллина.

IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа.