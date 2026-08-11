Татарстан получит 475,3 млн рублей на благоустройство пяти территорий
Пять проектов из Татарстана победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Республика получит на их реализацию 475,3 млн рублей федеральных средств, сообщили в Институте развития городов Татарстана.
Новые общественные пространства появятся в Нижнекамске, Лениногорске, Бугульме, Апастово и Билярске в 2027–2028 годах.
Самый крупный грант – 112,8 млн рублей – получил Нижнекамск. Средства направят на реновацию парка «Нефтехимиков». Здесь появятся новые детские площадки, павильон с амфитеатром, зона для выгула собак, места для отдыха, дополнительное освещение и озеленение.
Бугульма получит 104,7 млн рублей на благоустройство Детского парка. В нем планируют создать событийную зону со сценой, современные детские площадки, воркаут-зону и новые прогулочные маршруты.
Еще 104,7 млн рублей направят Лениногорску на благоустройство территории между улицами Крупской, Ленинградской, Шашина и Кутузова. Там появятся событийная площадь, зона экстремального спорта со скалодромом, творческие и образовательные площадки, сенсорный и яблоневый сады. Эту заявку город подавал и в 2025 году, но тогда она не вошла в число победителей. К новому конкурсу проект доработали.
Апастово получит 80,6 млн рублей на обновление центрального парка и прилегающих территорий. В парке создадут «чайную площадь» с павильоном и фонтаном, событийную площадку, зоны для детей и подростков, беговой маршрут и площадку для стритбола.
На благоустройство исторического центра Билярска выделят 72,5 млн рублей. Проект предусматривает новый пешеходный променад, обновление сквера с фонтаном, благоустройство территории вдоль реки Билярки, спортивных площадок, освещения и озеленения.
Всего Татарстан направил на конкурс 12 заявок, пять из них стали победителями. Итоги конкурса подвели 10 августа в Москве на XI Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
С 2018 года республика привлекла благодаря конкурсу 4,4 млрд рублей на развитие 60 общественных пространств в 24 населенных пунктах. Татарстан остается одним из лидеров России по числу победивших заявок: за 2018–2026 годы их было 57. Столько же побед у Московской области, у Нижегородской – 52, у Свердловской – 45.