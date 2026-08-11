Татарстан получит 475,3 млн рублей на благоустройство пяти территорий

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​

Пять проектов из Татарстана победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Республика получит на их реализацию 475,3 млн рублей федеральных средств, сообщили в Институте развития городов Татарстана.

Новые общественные пространства появятся в Нижнекамске, Лениногорске, Бугульме, Апастово и Билярске в 2027–2028 годах.

Самый крупный грант – 112,8 млн рублей – получил Нижнекамск. Средства направят на реновацию парка «Нефтехимиков». Здесь появятся новые детские площадки, павильон с амфитеатром, зона для выгула собак, места для отдыха, дополнительное освещение и озеленение.

Бугульма получит 104,7 млн рублей на благоустройство Детского парка. В нем планируют создать событийную зону со сценой, современные детские площадки, воркаут-зону и новые прогулочные маршруты.

Еще 104,7 млн рублей направят Лениногорску на благоустройство территории между улицами Крупской, Ленинградской, Шашина и Кутузова. Там появятся событийная площадь, зона экстремального спорта со скалодромом, творческие и образовательные площадки, сенсорный и яблоневый сады. Эту заявку город подавал и в 2025 году, но тогда она не вошла в число победителей. К новому конкурсу проект доработали.

Апастово получит 80,6 млн рублей на обновление центрального парка и прилегающих территорий. В парке создадут «чайную площадь» с павильоном и фонтаном, событийную площадку, зоны для детей и подростков, беговой маршрут и площадку для стритбола.

На благоустройство исторического центра Билярска выделят 72,5 млн рублей. Проект предусматривает новый пешеходный променад, обновление сквера с фонтаном, благоустройство территории вдоль реки Билярки, спортивных площадок, освещения и озеленения.

Всего Татарстан направил на конкурс 12 заявок, пять из них стали победителями. Итоги конкурса подвели 10 августа в Москве на XI Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

С 2018 года республика привлекла благодаря конкурсу 4,4 млрд рублей на развитие 60 общественных пространств в 24 населенных пунктах. Татарстан остается одним из лидеров России по числу победивших заявок: за 2018–2026 годы их было 57. Столько же побед у Московской области, у Нижегородской – 52, у Свердловской – 45.