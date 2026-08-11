Цены на аренду жилья в Казани за лето не изменились

Медианная стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в Казани площадью 20-40 кв. метров в августе составила 30 тыс. рублей в месяц. С апреля цена не изменилась, сообщили аналитики Домклик.

При этом количество квартир, доступных для аренды в Казани, сократилось на 13,5%. В целом по России предложение уменьшилось лишь на 1,3%.

Казань остается одним из городов с наиболее высокой стоимостью аренды. Столько же за квартиру просят в Калининграде. Дороже – в Москве (60,2 тыс. рублей), Владивостоке (36,8 тыс.), Санкт-Петербурге (36,6 тыс.), Новосибирске (31 тыс.) и Екатеринбурге (30,2 тыс.).

В среднем по России аренда стоит 29,2 тыс. рублей в месяц – с апреля она подорожала на 1,4%.