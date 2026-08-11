Кардиолог рассказал, почему стресс может привести к инфаркту у молодых

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Инфаркт миокарда стремительно молодеет, и сегодня его жертвами все чаще становятся молодые люди. О том, какова в этом роль энергетиков и стресса, рассказал «Татар-информу» заведующий терапевтическим отделением клиники «РЖД-Медицина» Казани, врач-кардиолог Денис Бутов.

«Факторов, влияющих на омоложение заболевания, несколько. Это и внешняя среда, и характер питания, и ускорившийся темп жизни. В то же время улучшение диагностики и выявляемости также вносит свой вклад в статистику», – заметил доктор.

Кардиолог рассказал, что в его практике встречались пациенты в возрасте 20-24 лет, но это скорее исключение из правил. В таких случаях, как правило, речь идет о генетической предрасположенности, о которой молодые люди даже не догадываются из-за недостаточного обследования.

«Однако молодые люди могут и сами разрушить свое здоровье. С точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний самой большой проблемой является курение. Оно вызывает повреждения сосудов, в стенках появляются микротрещины, куда устремляются липопротеиды, и именно там начинает формироваться атеросклеротическая бляшка. Это и ведет к инфаркту», – объяснил Денис Бутов.

Не менее опасен и современный рацион. Люди живут на перекусах, фастфуде, колбасах и сосисках, а это атерогенные продукты, которые ведут к увеличению концентрации вредных липидов в крови. Особый вред, предупредил кардиолог, наносят энергетические напитки. За счет кофеина и таурина они ускоряют работу сердца и могут спровоцировать развитие аритмий.

«Отдельно нужно сказать о хроническом стрессе. Он способен не только усугубить течение имеющихся болезней, но и привести к редкому, но все же встречающемуся заболеванию – синдрому такоцубо. В этой ситуации происходит резкое сжатие участка сердца, нарушается кровообращение, что, по сути, является острым коронарным состоянием. Кроме того, на фоне стресса выделяются определенные гормоны, которые вызывают учащение сердцебиения и сужение просвета сосудов. Если у молодого человека уже есть предрасположенность к острому коронарному синдрому, это состояние только отягощает картину. Также не стоит забывать, что в состоянии нервного напряжения люди часто либо голодают, либо переедают, либо начинают больше курить – все это дополнительно бьет по сердечной мышце», – рассказал врач.

В занятиях физической активностью Денис Бутов призвал соблюдать меру. Легкая атлетика, зарядка, бег и отжимания благоприятно сказываются на сердечно-сосудистой системе. Однако, предостерег врач, если человек решил бежать марафон, не имея подготовки, в худшем случае это приведет к непоправимым последствиям.

Распознать инфаркт, по словам врача, можно по-разному. Типичные симптомы – это одышка, резкая давящая боль за грудиной, которая отдает в подлопаточную, подчелюстную область или в руку. Но существуют и нетипичные формы, например абдоминальная, когда пациент ощущает боль в брюшной полости, хотя на самом деле это инфаркт нижней стенки левого желудочка. При появлении этих признаков необходима незамедлительная консультация врача.