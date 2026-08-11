В Госдуме предложили ввести годовые парковочные абонементы по месту работы

Группа депутатов фракции «Новые люди» в Госдуме предложила дать возможность владельцам транспорта покупать годовой абонемент для пользования парковкой по месту работы во всех регионах России. Письмо с инициативой направлено главе Минтранса Андрею Никитину, сообщает ТАСС.

Авторы обращения отметили, что при регулярных поездках на работу расходы на парковку составляют значительную сумму, так как водители вынуждены оплачивать стоянку по почасовому тарифу в течение всего рабочего дня.

Предлагается ввести специальные годовые парковочные абонементы по месту работы. Гражданин сможет приобрести такой абонемент для пользования платными парковками общего пользования на государственных или муниципальных землях в пределах установленной территории около фактического места работы при подтверждении трудовых отношений и адреса рабочего места.

Абонемент будет привязываться к одному транспортному средству. Региональные и муниципальные власти определят территорию и время его действия, в том числе смогут ограничивать использование рабочими днями и временными интервалами, а также устанавливать стоимость с учетом загрузки парковочного пространства. При прекращении трудовых отношений или смене места работы действие абонемента прекращается либо переоформляется.