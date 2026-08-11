news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 11 августа 2026 12:11

Автобус с пассажирами вылетел в кювет после столкновения с легковушкой в РТ

Читайте нас в
Телеграм
Автобус с пассажирами вылетел в кювет после столкновения с легковушкой в РТ

Жесткое ДТП произошло 11 августа в Алексеевском районе Татарстана. По данным правоохранителей, 50-летний водитель легковушки Peugeot ехал в сторону поселка Алексеевское. В пути он, в нарушение ПДД, не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу, из-за чего произошло столкновение.

Судя по видео с места ДТП, опубликованному Прокуратурой Татарстана, автобус вылетел в кювет, а легковушка получила серьезные повреждения передней части. На место происшествия выезжал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров, начата проверка, сообщает надзорное ведомство.

Согласно данным следкома, в результате происшествия медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам автобуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

#алексеевский район рт #дтп с автобусом #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск

«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск

10 августа 2026
Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

10 августа 2026
Новости партнеров