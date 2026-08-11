Автобус с пассажирами вылетел в кювет после столкновения с легковушкой в РТ

Жесткое ДТП произошло 11 августа в Алексеевском районе Татарстана. По данным правоохранителей, 50-летний водитель легковушки Peugeot ехал в сторону поселка Алексеевское. В пути он, в нарушение ПДД, не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу, из-за чего произошло столкновение.

Судя по видео с места ДТП, опубликованному Прокуратурой Татарстана, автобус вылетел в кювет, а легковушка получила серьезные повреждения передней части. На место происшествия выезжал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров, начата проверка, сообщает надзорное ведомство.

Согласно данным следкома, в результате происшествия медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам автобуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.