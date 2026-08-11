В Татарстане распродают имущество двух агрофирм-банкротов

На площадке «Картотека» опубликованы сообщения о продаже имущества ООО «Агромоллл» и ООО Агрофирма «Подберезье». В перечень вошли тракторы, комбайны, посевные комплексы, прицепы, оборудование для хранения и обработки зерна, а также гидротехническое сооружение.

Самым дорогим лотом ООО «Агромоллл» стал посевной комплекс Lemken Компакт-Солитэр 9/600 KH D стоимостью 9,6 млн рублей. Также на торги выставлены трактор «Кировец» К-742М 2023 года выпуска за 7 млн рублей, телескопический погрузчик WELIFT Т30D68 за 3,6 млн рублей, тракторный полуприцеп Yaroslavich ПС-20БМ за 2,5 млн рублей и специализированный прицеп-самосвал Chitian EXQ9180Z за 1,4 млн рублей. По части имущества уже идет прием заявок на участие в торгах.

Среди активов агрофирмы «Подберезье» наиболее дорогостоящим объектом оказался элеватор для подработки и хранения зерна емкостью 3,3 тыс. тонн. Его оценили в 33,2 млн рублей. Еще один крупный лот – гидротехническое сооружение «Плотина» стоимостью 12,9 млн рублей.

Кроме того, на продажу выставлены десятки единиц сельскохозяйственной техники. В их числе жатка MacDon M105 SP за 7,8 млн рублей, опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-2М» за 5,4 млн рублей, тракторы «Кировец» К-744Р3 и Forest 3.0 стоимостью 2–2,4 млн рублей, зерноуборочный комбайн «Полесье-1218», кормоуборочный комбайн, сеялки, культиваторы, катки, подборщики и другое оборудование.

Часть имущества находится на стадии оценки, по отдельным лотам уже объявлены торги.