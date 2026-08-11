news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 11 августа 2026 19:09

В Казани начался суд над жителем РТ, укравшим 25 млн под видом инвестиций

Читайте нас в
Телеграм

В Казани начался судебный процесс над местным жителем, укравшим 25 млн под видом инвестиций.

Как сообщает прокуратура РТ, с февраля 2022-го по 2025 год 31-летний житель Казани заманивал потенциальных вкладчиков, обещая им высокий доход от вложения денег в коммерцию и криптовалюту. Кроме того, он лгал им о прибыльности своего бизнеса по оптовым закупкам электроники. Для того, чтобы убедить потенциальных жертв, казанец проводил личные встречи и уверял их в надежности инвестиций.

Первые вкладчики сумели получить символические суммы, однако в конечном итоге «инвестором» были обмануты 17 человек. Общая сумма ущерба составила более 25 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящий момент мужчине огласили обвинение, начался допрос потерпевших.

#прокуратура рт #Мошенничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

11 августа 2026
В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду» для представителей Кабмина РТ

В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду» для представителей Кабмина РТ

11 августа 2026
Новости партнеров