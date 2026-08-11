В Болгаре открыли XIII Международную археологическую школу

Фото: © Айгуль Ахмадишина / «Татар-информ»

В Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике с 11 по 23 августа пройдет XIII Болгарская международная археологическая школа. За весь период существования летней археологической школы участие в ней приняло более 800 молодых ученых и специалистов из 50 стран мира.

Открытие состоялось сегодня в конференц-зале музейно-выставочного комплекса «Памятный знак».

На пленарном заседании мероприятия выступили Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, глава Спасского муниципального района Республики Татарстан Роман Исланов, представители Министерства науки и высшего образования Республики Татарстан и Министерства культуры Республики Татарстан, директор Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан Айрат Ситдиков, директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин и другие ученые.

Фото: © Айгуль Ахмадишина / «Татар-информ»

В этом году участие в археологической школе принимают 75 участников из 24 регионов России и 5 стран – это бакалавры и магистранты, аспиранты, молодые ученые и специалисты.

Преподавать в летней школе будут ведущие специалисты Института археологии РАН, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Уральского федерального университета, Фонда НТИ, Казанского государственного архитектурно-строительного университета, Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ.

«За эти годы работы Болгарская школа получила признание и уважение, и в ходе ее подготовки в общей сложности уже прошло обучение почти 850 человек по 40 научным направлениям. Специфика деятельности школы связана с тем, что это научные направления, которые не преподаются или ограниченно преподаются в вузах. Сами курсы и программы реализуются по междисциплинарным направлениям, позволяющим вам в процессе исследования выходить на проблемы получения новых знаний, получения возможности сохранения предметов и изучения того информационного потенциала, который связан с археологическим наследием: это и проблемы реставрации разных типов материалов, трасология, палеоантропология, археозоология, биоархеология, геоинформатика, геоархеология, геофизические методы, дистанционные методы исследования памятников археологии», – рассказал директор Института археологии им.А.Халикова Айрат Ситдиков.

Фото: © Айгуль Ахмадишина / «Татар-информ»

В этом году в рамках археологической школы заявлено изучение современных геоинформационных систем, беспилотных систем, геофизики.

«Эта школа и проведение этого мероприятия – важное событие не только для науки, но и для сохранения и популяризации нашего наследия. Она полностью отвечает задачам государственной культурной политики и национального проекта «Культура». Особо хочу отметить сложившийся здесь за годы проведения формат, который объединяет лучшие научные и образовательные силы России и зарубежья. Для Республики Татарстан эта школа является реальной кузницей кадров, а география участников говорит о том, что школа востребована и укрепляет гуманитарные и культурные связи», – отметил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

В настоящее время ведутся переговоры с Китаем о проведении следующей летней археологической школы, которая может пройти в административном, экономическом и культурном центре Внутренней Монголии, городе Хух-Хото.