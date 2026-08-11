Сто турелей, УАЗ и печи: Районы РТ отправили гуманитарный груз на СВО

Из Татарстана в зону проведения СВО на двух КАМАЗах сегодня отправится очередной гуманитарный конвой. В сборе гуманитарной помощи приняли участие несколько районов республики. В состав груза вошли автомобиль УАЗ и мотоцикл.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я пошел на СВО в самом начале, по зову сердца. Позже был уволен, но продолжаю помогать. Мы, ветераны, помогаем друг другу адаптироваться, но в первую очередь мы помогаем тем, кто еще там. Основная часть нашего груза – турели. Всего мы везем их более ста. Их делает обычный мужчина из Лаишево и бесплатно передает их бойцам. Также мы везем продукты питания, автомобиль УАЗ, мотоцикл, бензопилы, генераторы и еще много чего. Такие меценаты – это настоящие люди», – рассказал ветеран СВО Айрат Сабиров.

Отправка груза была инициирована Ассоциацией ветеранов СВО Республики Татарстан. Со слов участников, в сборе груза приняли участие пять районов РТ.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Для нас очень важно помогать. Собранный груз поедет за ленту, к бойцам "Барса". Мы стараемся помогать всем, вне зависимости от направления и прочего. Даже частным конторам, так как ребята работают, выполняют задачи, это дорогого стоит», – рассказал ветеран СВО, участник Ассоциации ветеранов СВО Республики Татарстан Рамис Губайдуллин.

Участие в сборе и отправки гуманитарной помощи приняли не только Ассоциация ветеранов СВО РТ, но также и другие волонтерские организации.

«На заранее собранные средства мы купили инструменты для бойцов, а также предоставили маскировочные сети из нашего собственного цеха. Собрали все, что могли», – рассказала руководитель швейного цеха штаба «Единство» поселка Васильево Эльвира Саляхутдинова.