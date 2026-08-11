В Зеленодольском районе РТ водитель дважды укусил за руку инспектора ДПС

В Зеленодольском районе РТ водитель дважды укусил инспектора ДПС при задержании.

Как рассказали в МВД по РТ, о неадекватном поведении водителя «Лады» в Зеленодольском районе сообщили очевидцы – мужчина едва не наехал на пешехода, а затем влетел в забор.

На место выехал экипаж ДПС. Выяснилось, что за рулем находится 36-летний нетрезвый мужчина. Его задержали и предложили пройти освидетельствование, однако водитель неожиданно начал вести себя агрессивно и попытался выбраться из служебной машины. При попытке усмирить нарушителя тот набросился на инспектора и дважды укусил его за руку.

На мужчину составили два протокола и возбудили уголовное дело о применении насилия против представителя власти.