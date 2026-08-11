На V Казанском глобальном молодежном саммите пройдет культурный фестиваль

В Казанском Кремле 27 и 28 августа в рамках V Казанского глобального молодежного саммита пройдет культурный фестиваль с творческими мастер-классами и интерактивными площадками, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

Одним из самых значимых событий культурной программы саммита станет «Культурное событие года 2025» Трибьют Ильхаму Шакирову – концерт-посвящение творчеству выдающегося татарского певца и деятеля культуры. Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова и известные артисты Татарстана исполнят всеми любимые песни из репертуара легенды татарской сцены: от «Ай былбылым» до «Сәрвиназ» и «Идел буе каеннары», стилизованные под современный формат.

Также для участников пройдут спектакли от казанского режиссера и клоуна Руслана Риманас, творческие мастер-классы от арт-резиденции «Реактор», выступления молодых артистов города и заслуженных артистов Республики Татарстан. Фестиваль познакомит с национальными костюмами и музыкой, зрители увидят театрализованные выступления, приуроченные к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая и 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля, и многое другое.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.