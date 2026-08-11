Эксперт Гонтарь назвала зарплаты специалистов в строительной отрасли

Заработок в строительной отрасли зависит прежде всего от специальности и уровня профессиональной подготовки. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказала эксперт по рынку труда Анастасия Гонтарь.

По ее словам, доход инженерно-технических специалистов складывается из оклада, премий и бонусов, которые выплачивают за успешное завершение важных этапов строительных проектов.

Руководители проектов получают около 300-400 тыс. рублей в месяц, а их годовой доход может достигать 500-700 тыс. рублей. Специалисты, контролирующие производство работ, в среднем зарабатывают 120-200 тыс. рублей в месяц.

Наиболее востребованными на рынке остаются представители рабочих профессий. В частности, сварщики сейчас испытывают особый дефицит, поэтому их зарплата может достигать 250 тыс. рублей в месяц после уплаты налогов. Каменщики, кровельщики и бетонщики в среднем получают 80-120 тыс. рублей.