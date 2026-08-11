news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 августа 2026 13:03

Эксперт Гонтарь назвала зарплаты специалистов в строительной отрасли

Читайте нас в
Телеграм

Заработок в строительной отрасли зависит прежде всего от специальности и уровня профессиональной подготовки. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказала эксперт по рынку труда Анастасия Гонтарь.

По ее словам, доход инженерно-технических специалистов складывается из оклада, премий и бонусов, которые выплачивают за успешное завершение важных этапов строительных проектов.

Руководители проектов получают около 300-400 тыс. рублей в месяц, а их годовой доход может достигать 500-700 тыс. рублей. Специалисты, контролирующие производство работ, в среднем зарабатывают 120-200 тыс. рублей в месяц.

Наиболее востребованными на рынке остаются представители рабочих профессий. В частности, сварщики сейчас испытывают особый дефицит, поэтому их зарплата может достигать 250 тыс. рублей в месяц после уплаты налогов. Каменщики, кровельщики и бетонщики в среднем получают 80-120 тыс. рублей.

#зарплата #Строительство
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск

«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск

10 августа 2026
Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

10 августа 2026
Новости партнеров