В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду» для представителей Кабмина РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Закрытый показ полнометражного художественного фильма «Я приду» для представителей Кабинета Министров Республики Татарстан, руководителей министерств и ведомств, а также приглашенных гостей, состоялся 5 августа в кинотеатре «Мир» в Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На показ приехала часть актерского состава фильма. После просмотра актеры и создатели картины пообщались со зрителями, поделились воспоминаниями о съемках и ответили на вопросы гостей.

Во время обсуждения зрители отметили искренность картины, ее эмоциональную глубину и актуальность поднятых тем – семьи, взаимопомощи, ответственности, уважения к старшему поколению и связи поколений. Представители команды фильма «Я приду» поблагодарили гостей за внимание к проекту и вручили памятные подарки.

«Для нас было очень важно впервые показать фильм именно здесь, в Татарстане, людям, которые многое делают для развития нашей республики. Мы снимали эту историю не только о бабушке и внуке – мы снимали фильм о семье, о памяти, о связи поколений и о простых человеческих ценностях, которые понятны каждому. Очень надеюсь, что именно это зрители почувствуют в кинотеатрах этой осенью», – отметил режиссер фильма Булат Сабитов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В закрытом показе также приняли участие актрисы фильма – народная артистка Республики Татарстан Нина Караганова и Алсу Сунгатова. После просмотра они пообщались с гостями, поделились воспоминаниями о работе над фильмом и своими впечатлениями от первой встречи картины со зрителями в Татарстане.

Полнометражный художественный фильм «Я приду» рассказывает историю шестнадцатилетнего Тимофея, который сбегает из спецшколы, чтобы найти свою тяжело больную бабушку – единственного близкого человека, оставшегося в его жизни. Во время побега к нему присоединяется восьмилетний беспризорник Малек. Их путешествие становится историей о взрослении, дружбе, семье и связи поколений.

Картина полностью снята в Республике Татарстан.

До премьеры зрители также могут принять участие во всероссийском проекте «Моя бабушка в кино», загрузив семейную фотографию с бабушкой и получив возможность увидеть ее на большом экране в фильме.