Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года
Wildberries зафиксировал действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели продаж FBS (со склада продавца), до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, передает ТАСС.
Среди продленных мер – сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи, бесплатное использование опции конструктора тарифов «Выходные дни для склада продавца», а также сниженная стоимость автовозврата товаров через ПВЗ.