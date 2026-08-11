news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 11 августа 2026 22:30

Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

Читайте нас в
Телеграм

Wildberries зафиксировал действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели продаж FBS (со склада продавца), до 31 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, передает ТАСС.

Среди продленных мер – сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная стоимость обработки товаров в пунктах выдачи, бесплатное использование опции конструктора тарифов «Выходные дни для склада продавца», а также сниженная стоимость автовозврата товаров через ПВЗ.

#wildberries
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

11 августа 2026
В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду» для представителей Кабмина РТ

В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду» для представителей Кабмина РТ

11 августа 2026
Новости партнеров