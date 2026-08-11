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Происшествия 11 августа 2026 18:29

Два судна, незаконно добывавшие песок на Каме в РТ, отстранены от эксплуатации

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Два судна, незаконно добывавшие песок на Каме в РТ, отстранены от эксплуатации.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в июле 2026 года одна из коммерческих фирм при помощи двух судов – буксира и плавкрана, добывала песок на Каме вблизи села Котловка Елабужского района РТ. При этом, песок добывался за пределами лицензионного участка, а фирма не передавала навигационные данные о местонахождении судов.

Всего было добыто не менее 910 тонн песка, несоблюдение нормативов могло повлечь изменение рельефа дна реки и нарушение судоходства.

Судовладельцу вынесли представление, после чего суда отстранили от работы. На фирму возбудили дело о нарушении условий лицензии на пользование недрами.

#транспортная прокуратура #Кама #добыча песка
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