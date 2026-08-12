В Татарстане 12 августа ожидаются дожди, грозы и до +26 градусов

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В среду, 12 августа, в республике прогнозируется переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем и вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер южный и юго-западный, 5–10 м/с, днем и вечером порывы до 15 м/с. Температура ночью составила +8..+13 градусов, днем воздух прогреется до +21..+26.

В Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южный и юго-западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Днем в столице – +23..+25 градусов.