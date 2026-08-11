Бизнес получил 108 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП в I полугодии

Малый и средний бизнес привлек 108,8 млрд рублей заемного финансирования с использованием «зонтичных» поручительств Корпорации МСП (КМСП) в первом полугодии 2026 года. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый третий рубль такой господдержки – почти 37 млрд рублей – пришелся на предприятия приоритетных отраслей экономики: обрабатывающие производства, гостиницы и предприятия общепита, научно-техническую деятельность, а также сферу информации и связи.

Общее количество предприятий, воспользовавшихся «зонтичными» поручительствами в первом полугодии 2026 года, выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 17 тысяч МСП по всей стране. Из них более 5 тысяч (в два раза больше, чем годом ранее) работают в приоритетных сферах.

«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогают малому и среднему бизнесу привлекать банковские средства, являясь одним из эффективных и востребованных инструментов господдержки. Благодаря этому механизму за первые шесть месяцев текущего года предприниматели суммарно получили кредитов на сумму 108,8 млрд рублей. В общем объеме господдержки в рамках Национальной гарантийной системы, объем которой составил 370 млрд рублей, почти 30% пришлось на «зонтичный» механизм. Поручительствами воспользовались вдвое больше МСП, чем в 2025 году – 17 тысяч, в том числе более 5 тысяч из приоритетных отраслей», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Корпорации МСП уточнили, что в первом полугодии 2026 года предприятия научно-технической сферы получили более 4,5 млрд рублей под «зонтичные» поручительства, что на 43% больше, чем годом ранее. МСП в сфере информации и связи привлекли кредитов почти на треть больше – 5,7 млрд рублей. В обрабатывающих производствах объем полученного с «зонтичными» поручительствами финансирования сохранился на уровне показателей прошлого года и составил 24,4 млрд рублей.

Среди регионов лидером по увеличению объемов финансирования, привлеченного МСП под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, стала Оренбургская область. Здесь за первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем прирост в 2,3 раза, до 1,2 млрд рублей. На втором месте по этому показателю находится Челябинская область – увеличение почти в 1,9 раза, до 3,3 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Свердловская область, где объем полученных кредитов под «зонтичные» поручительства вырос в 1,6 раза, до 5,9 млрд рублей. В топ-5 субъектов РФ также вошли Московская и Омская области – рост в 1,5 и 1,4 раза, соответственно до 7,2 и 1,8 млрд рублей.

Напомним, механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению Президента Владимира Путина в 2021 году. Поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Поручительство может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм «зонтичных» поручительств реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».