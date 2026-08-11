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Экономика 11 августа 2026 14:34

Китайский интернет-гигант Baidu станет участником форума «РОСТКИ» в Казани

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Участниками Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» станут представители более чем 200 крупнейших корпораций, включая интернет-гиганта Baidu, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР РТ) Талия Минуллина.

«Больше двух сотен крупнейших корпораций Китая. Например, Baidu – это один из трех китайских интернет-гигантов в области искусственного интеллекта, автономного вождения, облачных вычислений», – сказала она.

Минуллина отметила, что спектр работ корпораций-участников из Поднебесной разный.

«Их товарооборот впечатляет, как и торговые обороты этих компаний и их мировая представленность в других странах. Вы увидите очень много бизнеса, и, наверное, именно этим вызван интерес других российских регионов, которые к нам заявились в большом объеме», – добавила руководитель АИРа.

На сегодня уже прошли регистрацию участники из 60 субъектов Российской Федерации. Среди них традиционно лидируют Москва и Московская область, но ожидаются большие делегации из Свердловской, Оренбургской, Самарской областей, Башкортостана, Чувашии, Краснодарского края.

«Ожидаем гостей на уровне губернаторов – это губернатор Амурской области и губернатор Кировской области. Ожидаем председателей правительства ряда регионов, мэров городов Российской Федерации, которые пригласили своих китайских партнеров принять участие», – сказала Талия Минуллина.

#форум РОСТКИ #татарстан и китай #Талия Минуллина
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