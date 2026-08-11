Журналистка Ольга Скабеева опубликовала на своем канале в МАКС обращение боевиков ВСУ к их новому главкому Михаилу Драпатому. ВСУшники жалуются на невыносимые условия, отсутствие продуктов питания и питьевой воды.

«Сейчас мы находимся на позициях, которые обнаружили полностью разрушенными. Обеспечения продуктами питания и питьевой водой нет уже от трёх до восьми суток. Когда я находился на другой позиции, а личный состав оставался на этой позиции, они вообще по 12 суток не получали ни питьевой воды, ни еды. Чтобы поддержать свой организм, мы пьем свою мочу и ждем, когда нам скинут хоть что-то. Наш Starlink разбили, и мы имели связь только по рации», – говорится в обращении.

Авторы обращения утверждают, командование лжет их родственникам, заявляя, будто они всем обеспечены.

«Нашим родным говорили, что мы всем обеспечены, но это не так. На весь личный состав сбрасывают посылки весом 4 кг еды и несколько литров воды, а другим подразделениям сбрасывают по 9 кг. Когда я прошу, в ответ каждый раз получаю разные отговорки. Двое военнослужащих несколько дней были фактически без сознания из-за нехватки воды и еды», – продолжил один из ВСУшников.

Боевики также заявили, что намерены покинуть позиции без ожидания замены, поскольку у них больше нет сил держаться.