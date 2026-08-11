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Политика 11 августа 2026 21:22

ООН одобрила сотрудничество США и РФ по освобождению Гилмана

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В ООН приветствовали успешное сотрудничество между США и РФ, которое привело к освобождению осужденного в России американца Роберта Гилмана. Об этом РИА Новости заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что бывший американский морпех Роберт Гилман, осужденный в России за неоднократное применение силы против правоохранителей, освобожден и направляется на родину.

Хак отметил, что в ООН рады успешному сотрудничеству сторон, которое привело к освобождению.

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