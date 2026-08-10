Владимир Якимов – о цифровом ТВ: «Татарстан был первым в России»

Татарстан стал первым регионом России, где запустили цифровое эфирное телевещание. О главных достижениях республиканского вещания в интервью, приуроченном к 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), которое отмечается сегодня, «Татар-информу» рассказал директор Радиотелевизионного передающего центра РТ Владимир Якимов.





Владимир Якимов: «Телевышку в Казани строили специалисты Всесоюзного треста «Радиострой». Завершили строительство 1 августа 1958 года»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как Татарстан стал пилотным регионом для цифрового ТВ

– Владимир Николаевич, какие вехи в истории татарстанского телерадиовещания вы бы назвали значимыми?

– Начиналось все с радио. 7 ноября 1927 года – день рождения радио в Татарстане. Тогда заработала первая казанская любительская радиовещательная станция (прообраз станции РВ-17). И что интересно – вещание сразу пошло на двух языках, татарском и русском. Позже добавились и другие языки республики. А уже в 1936-м Татарский радиокомитет вышел на всесоюзный уровень – из Казани транслировали монтаж спектакля «Голубая шаль».

Телевидение пришло позже. В ноябре 1955 года Совет Министров ТАССР принял постановление о работе временного телецентра – это был первый официальный шаг. Сначала пробные передачи шли из здания Казанского университета, а 3 ноября 1959 года вещание стартовало уже из новой телестудии на улице Шамиля Усманова.

Телевышку в Казани строили специалисты Всесоюзного треста «Радиострой». Завершили строительство 1 августа 1958 года. Сергей Дмитриевич Трутнев, один из тех, кто принимал вышку, потом вспоминал: по тем временам это было чудом техники. Телевидение только начинало делать первые шаги, и эта башня открывала для нашего региона огромные перспективы.

В конце 1970-х – начале 1980-х мы переходили на цветное телевидение. Процесс был непростым и растянулся на несколько лет – организационные и финансовые сложности давали о себе знать. Но когда освоили цветную технику, творческие возможности местных телевизионщиков расширились в разы.

В 2000-м появился «Татарстан – Новый Век». Тогда смонтировали оборудование и начали трансляцию «Татарстан Новый Век» и «Радио Новый Век» в Казани. Это дало старт развитию сети республиканского телерадиовещания. На обслуживании РТПЦ Татарстана находилось 132 телевизионных передатчика, транслирующих программу ТНВ и 36 радиовещательных передатчика (программа РНВ).

Ну и, конечно, 2010-е – это цифровизация. В 2011–2018 годах построили сеть из 87 передающих станций. В 2016-м полностью ввели сеть первого мультиплекса, а в 2017-м начали включать программы ГТРК «Татарстан» в каналы первого мультиплекса («Россия 1» и «Россия 24»). И, наконец, 14 октября 2019 года – день, когда в Татарстане прекратилось аналоговое вещание федеральных каналов. Мы полностью перешли на цифру, которая стала доступна для 99,3% населения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– В 2012 году Татарстан стал первым регионом России, где началось вещание в передовом цифровом стандарте. На ваш взгляд, почему именно нашу республику выбрали для этого?

– Это не случайность. За этим стояло несколько факторов – политических, экономических и технологических.

В 2000–2010-е руководство Татарстана последовательно делало ставку на технологическое лидерство: цифровизация госуправления, развитие IТ-кластера, электронные сервисы. Телерадиовещание логично вписывалось в эту повестку. Республиканские власти были готовы активно участвовать в федеральных программах и брать на себя часть организационных задач – это серьезно ускоряло запуск пилотных проектов.

Переход на цифровое ТВ был масштабной федеральной инициативой – ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». Регионы отбирали по совокупности критериев: готовность площадок под объекты связи, наличие кадров, планы по развитию инфраструктуры, уровень взаимодействия с РТРС. Татарстан соответствовал всем требованиям и активно участвовал в планировании, поэтому и получил приоритет при развертывании первых мультиплексов.

И еще важный момент: у нас двуязычная среда. Цифровое вещание давало возможность гибко управлять сеткой, включать региональные блоки на татарском и русском языках, обеспечивать доступ к национальному контенту даже в маленьких населенных пунктах. Для федеральной повестки это было важно – цифровое ТВ рассматривалось как инструмент сохранения языкового и культурного разнообразия.

Поэтому 1 марта 2012 года в Казани запустили первый мультиплекс (Первый канал, «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Матч ТВ», «Петербург – 5 канал», НТВ, «Карусель», ОТР и «ТВ Центр»). А в преддверии Универсиады-2013, в июне того же года, – и второй «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ»). Жители столицы получили 20 каналов в цифровом формате. Для того времени это был прорыв.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трудности и решения перехода на цифру

– Расскажите о переходе на цифровое ТВ. Какие были главные трудности?

– Их было много. Во-первых, модернизация сети. Пришлось строить 25 новых антенных опор и одновременно модернизировать старые аналоговые передатчики.

Во-вторых, синхронизация регионального контента. Мы должны были не просто транслировать федеральные мультиплексы, а «врезать» в цифровой поток программы местных вещателей – ГТРК «Татарстан», ТНВ. И здесь есть нюанс: цифровое вещание очень чувствительно к синхронности. Если где-то возникает сбой, программа может полностью пропасть. Не с помехами, как в аналоге, а просто исчезнуть.

В-третьих, рельеф. В ряде населенных пунктов – их было более 200 – устойчивый цифровой сигнал принимать было сложно. Холмы, низины, географические особенности. Приходилось искать индивидуальные решения.

В-четвертых, резервирование питания. Ко многим станциям прокладывали вторые резервные линии энергоснабжения. Если одна выходит из строя – автоматически подключается вторая, чтобы минимизировать простои.

И, конечно, неготовность техники у населения. Многие телевизоры не имели встроенного цифрового тюнера. Людям приходилось покупать внешние приставки, подключать их, настраивать. Часто пытались принять цифровой сигнал на старые комнатные антенны – они для этого не подходили. Иногда проблему решал простой разворот антенны в сторону телебашни или подъем на большую высоту.

Несмотря на все это, переход удалось провести довольно гладко. Во многом благодаря слаженной работе властей, РТРС и самих телекомпаний, а также мерам поддержки зрителей.

– Изменились ли требования к работе РТПЦ при переходе на цифру?

– Да, и довольно существенно. DVB-T2 (стандарт цифрового эфирного телевидения, который используется в России) по сравнению с предыдущим стандартом позволяет на той же частоте передавать больше каналов. Это потребовало от нас модернизации оборудования – внедрения компонентов, поддерживающих новые схемы модуляции.

Но главное – полностью изменился характер работы. Раньше мы в основном занимались ретрансляцией аналогового сигнала. Сейчас это комплексное управление цифровыми потоками, сетевая синхронизация, обеспечение качества в сложных условиях распространения сигнала. Работа стала гораздо более технологичной и ответственной.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Модернизация и кадры

– Есть ли программы по замене оборудования и внедрению новшеств?

– Конечно. Самый яркий пример – всероссийская программа РТРС по замене оборудования сети цифрового эфирного телевещания на 2021–2034 годы. В ее рамках наш филиал провел масштабную модернизацию.

Мы заменили все 87 цифровых передатчиков первого мультиплекса на оборудование российского производства. Полностью перешли на отечественное программное обеспечение. Работы стартовали в 2023 году и завершились в июле 2025-го. При этом вещание не прерывалось ни на день.

Что дальше? На 2025–2027 годы запланирована аналогичная замена передатчиков второго мультиплекса. Мы не просто обновляем технику – мы выстраиваем устойчивую, безопасную и современную инфраструктуру. Независимую от зарубежных поставщиков.

– Как набирается команда?

– На ключевые инженерные позиции берем специалистов с профильным образованием – радиотехника, телекоммуникации, электроника. Обязательно с опытом работы с вещательным оборудованием. На собеседовании проверяем практические навыки: чтение схем, работу с измерительной аппаратурой, понимание стандартов DVB-T2.

Сотрудничаем с Казанским федеральным университетом, Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. Туполева и колледжами. Проводим гостевые лекции, организуем практики, экскурсии на объекты. Для студентов – стажировки на передающих станциях и в аппаратных. Чтобы еще до диплома они понимали специфику работы.

Внутри филиала действует система резерва: перспективных сотрудников готовим к более сложным объектам и руководящим ролям. Для действующих сотрудников регулярно проводим курсы повышения квалификации.

Из социальной политики: все сотрудники застрахованы по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). Очень сильный акцент делаем на наставничество – это помогает передавать опыт молодым. Плюс премии за безаварийную работу, надбавки за квалификацию. У нас есть Доска почета, грамоты, ежегодные конкурсы профессионального мастерства, спортивные мероприятия. Для технической отрасли важно, чтобы человек чувствовал себя частью большой и нужной системы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Какую роль РТПЦ играет в развитии регионального и муниципального вещания?

– Мы инфраструктурный оператор, а не производитель контента. Наша задача – обеспечить надежную и качественную доставку сигнала до зрителя.

Ключевая функция – это так называемые врезки. Мы обеспечиваем техническую возможность включать региональные программы в федеральные каналы в составе первого мультиплекса. Чтобы жители всей республики могли видеть местные новости на «России 1» или «России 24».

Также мы предоставляем инфраструктуру для трансляции ТНВ, ГТРК «Татарстан» и других местных вещателей. Для ТНВ, например, была развернута отдельная сеть из более чем 100 станций.

В сложных районах, где прием затруднен из-за рельефа, подбираем индивидуальные решения: дополнительные маломощные передатчики, ретрансляторы, системы коллективного приема в многоквартирных домах.

Мы также участвуем в системе оповещения населения. Наша передающая сеть используется не только для ТВ и радио, но и для передачи сигналов экстренного оповещения – в связке с МЧС и органами власти.

И, конечно, внедряем единые технические регламенты, тестируем и масштабируем новые решения. Формируем устойчивую, независимую инфраструктуру. Это и есть технологический суверенитет на региональном уровне.

Российскую телевизионную и радиовещательную сеть по указу Президента России учредили в 2001 году. Она объединила 79 радиотелецентров страны в единый производственно-технологический комплекс. РТРЦ Татарстана (радиотелевизионный центр) – республиканский филиал РТРС.