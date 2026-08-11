В «Татар-информе» обсудили вопросы зарплат и пенсионного обеспечения

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» ​

В информационном агентстве «Татар-информ» прошла пресс-конференция по вопросам заработной платы и пенсионного обеспечения. В ней приняли участие руководитель фракции «Справедливой России» в Казанской городской Думе Евгений Зиберт, депутат Казгордумы Виталий Белоусов и руководитель Центра защиты прав граждан партии в Татарстане Татьяна Бербека.

Участники обсудили минимальный размер оплаты труда (МРОТ), показатели заработной платы, пенсионные выплаты и учет трудового стажа. С начала 2026 года федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля, тогда как Зиберт назвал ориентир для его повышения – около 60 тыс. рублей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Говоря об уровне зарплат, он привел несколько показателей: среднюю зарплату по стране – около 109 тыс. рублей, медианную – порядка 63 тыс., наиболее распространенную – около 50 тыс. рублей.

«Все три цифры могут статистически быть правильными, но показывают совершенно разную ситуацию», – сказал Зиберт.

Разница в оплате труда обсуждалась и применительно к организациям с государственным участием. В частности, речь шла о соотношении зарплат руководителей и сотрудников таких организаций.

Виталий Белоусов, говоря о пенсионных начислениях, привел данные о соотношении зарплат и выплат. В первом квартале 2026 года средняя начисленная зарплата составляла около 107 тыс. рублей, средний размер назначенной пенсии – порядка 25 тыс. рублей. Кроме того, речь шла об индексации пенсий, пенсионном возрасте и действующей системе пенсионных баллов и коэффициентов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сегодня человеку сложно проверить, почему назначена именно такая пенсия. Баллы, коэффициенты и многочисленные правила не всегда позволяют понять, сколько пенсионных прав заработал каждый из нас и как каждый год влияет на будущую пенсию», – выразил мнение Белоусов.

Бербека рассказала о проблемах с подтверждением трудового стажа, с которыми граждане обращаются в Центр защиты прав граждан. По ее словам, отдельные периоды работы могут не учитываться из-за ошибок в трудовых книжках, отсутствия архивных документов или сведений от бывших работодателей. В некоторых случаях, с ее слов, стаж приходится подтверждать в судебном порядке.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На пресс-конференции также были представлены расчеты альтернативного федерального бюджета, подготовленные «Справедливой Россией». В документе в качестве возможных источников дополнительных доходов указаны изменения в прогрессивном налогообложении, деофшоризация экономики, налогообложение сверхприбыли отдельных отраслей и изменение таможенной политики.