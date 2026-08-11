Татарстан получит 475,3 млн рублей на создание новых общественных пространств

Пять проектов от Татарстана стали победителями конкурса на XI Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Республика получит 475,3 млн рублей на создание новых общественных пространств, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе института развития городов РТ.

Победителями стали города Нижнекамск, Лениногорск, Бугульма, село Билярск и поселок городского типа Апастово.

Татарстан остается лидером по количеству победных заявок с 2018 по 2026 год, наряду с Московской областью – 57 заявок, Нижегородской областью – 52 заявки и Свердловской областью – 45 заявок.

За это время команде Татарстана удалось привлечь в республику 4,4 млрд рублей грантовых средств на развитие 60 общественных пространств в 24 населенных пунктах.

Из двенадцати поданных заявок победили пять. Четыре из них были разработаны и представлены впервые, одну заявку из Лениногорска подали повторно. Она не победила в конкурсе по итогам решения комиссии в 2025 году. Но в этом году команда Татарстана посмотрела на нее иначе: проанализировала изменения за год, изменила подходы, поменяла некоторые решения.