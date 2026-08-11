Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу участникам СВО в Заинске

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов в Заинске возложил цветы к Мемориальному комплексу участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий и локальных войн и почтил память бойцов минутой молчания. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал об открытии этого мемориала. Место установки мемориала было определено народным голосованием.

Сам памятник представляет собой трехфигурную композицию в бронзовом исполнении. В центре стоит фигура командира штурмовой группы – участника СВО, справа – ветерана афганской войны, а слева – участника боевых действий в контртеррористической операции на Северном Кавказе.