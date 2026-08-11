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Общество 11 августа 2026 11:35

Имам из Казани объяснил, как люди узнают Антихриста

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Перед наступлением конца света появится Даджаль (Антихрист), которого люди смогут узнать по характерным признакам. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Некоторые видят Даджаля в сильных мира сего – наших современниках, которые сегодня ведут кровожадную политику, угнетают и разрушают страны. Но Пророк описывал, что он будет хромающим и с одним глазом. Также Пророк сказал, что за Антихристом пойдут больше женщин, нежели мужчин», – сказал Хайруллин.

Также хазрат пояснил, что Даджаль будет называть себя верующим, святым и пророком, а также будет обладать беспрецедентной силой. Поэтому после его появления верующие узнает в нем Антихриста, несмотря на то, что он будет прикидываться верующим.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом»: признаки конца света и как подготовиться к Судному дню».

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#ислам #мусульмане
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