Врачи ДРКБ без операции исправили косолапость у новорожденного ребенка

Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана без операции вылечили врожденную косолапость у младенца. Об этом в своем канале в МАКС рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Стопы малыша были вывернуты, что впоследствии привело бы к серьезным нарушениям походки, осанки и функции суставов. Специалисты рекомендуют начинать лечение как можно раньше, пока ткани стопы еще мягкие», – написал министр.

Врачами была применена методика гипсования по Понсети: каждую неделю доктор накладывал гипсовую повязку на ногу ребенка, постепенно выводя стопу в правильное положение. Гипс меняли еженедельно, каждый раз немного корректируя угол.

При классическом ортопедическом вмешательстве потребовались бы рассечение связок и сухожилий, а также длительная реабилитация. Специалисты ДРКБ смогли исправить деформацию без операции. Следующий этап после гипсования – ношение брейсов, ботинок, которые фиксируют стопы в правильном положении, до 4-5 лет.

Сегодня маленький пациент чувствует себя хорошо, родители регулярно приводят его на контрольные осмотры.

«Ежегодно в Детской республиканской клинической больнице проходят лечение около 20 детей с косолапостью. На протяжении последних лет частота таких случаев не меняется, врачи продолжают совершенствовать подходы к лечению», – добавил министр.