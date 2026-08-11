Жителя Марий Эл будут судить за смертельное ДТП с мотоциклом в Казани

Жителя Марий Эл будут судить за ДТП в Казани, в котором погиб мотоциклист.

Как сообщает прокуратура РТ, по версии следствия, 19 мая водитель Toyota Hilux из Марий Эл на улице Лиственная в Казани не пропустил мотоцикл, ехавший по встречке и имевший приоритет. В результате произошло столкновение. При этом, при ударе от автомобиля отлетела деталь, которая упала на ехавшие за ним Toyota Hilux и KIA. Водитель мотоцикла скончался до приезда скорой.

Возбуждено уголовное дело, его уже направили в суд.