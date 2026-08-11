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Происшествия 11 августа 2026 15:57

Более 220 человек погибли при землетрясении в Колумбии

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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Количество жертв в настоящий момент составляет 224 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

Землетрясение началось в понедельник утром. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Изначально сообщалось о 169 погибших, однако затем их число увеличилось. Более 180 человек пропали без вести.

«До 224 выросло число погибших в результате землетрясения в Колумбии», – приводятся данные местных властей.

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