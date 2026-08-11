В Нижнекамск прибыла рабочая группа из Узбекистана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Нижнекамск прибыла специальная рабочая группа из Республики Узбекистан. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова организована работа по оказанию всестороннего содействия коллегам в сборе необходимых сведений, в том числе о состоянии пострадавших, а также в организации транспортировки тел погибших на родину. По каждому вопросу содействие оказывает профильный министр, курирует работу первый вице-премьер Рустам Нигматуллин, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Перед отправкой тел на родину в мечети Нижнекамска была организована коллективная молитва. Напомню, накануне Рустам Минниханов навестил в центральной районной больнице Нижнекамска пострадавших в результате массированной атаки вражескими БПЛА, а также направил телеграмму со словами соболезнования в адрес Президента Узбекистана», – сообщила Галимова.

Решением Раиса республики семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь.