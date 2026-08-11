В России могут ввести картинки болезней на алкогольных бутылках

Российский алкогольный рынок ждут перемены – депутаты рассматривают несколько законопроектов, включая введение иллюстраций болезней на этикетках и ужесточение требований к удаленности алкомаркетов от школ. Об этом «Радио 1» рассказал эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному регулированию Дмитрий Терентьев.

По его словам, один из самых необычных законопроектов предполагает нанесение на этикетки информации о вреде алкоголя с картинками, иллюстрирующими заболевания, к которым приводит употребление спиртного – по аналогии с табачной продукцией. Наиболее серьезным для отрасли эксперт назвал законопроект об установлении расстояния до детских и образовательных организаций не менее 100 метров. Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю дадут полгода на приведение регионального законодательства в соответствие с изменениями. Кроме того, возможно появление новой запретной зоны – остановки общественного транспорта.

Самый нейтральный законопроект, по словам Терентьева, разрешает продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания на плавучих объектах – это должно поддержать туристические регионы с судоходными реками.

Он также прокомментировал нововведение о подтверждении возраста через мессенджер МАКС. Эксперт назвал это нормой сегодняшней жизни, но выразил опасения, что перечень документов для подтверждения личности остался прежним, и непонятно, как идентифицировать владельца через цифровые сервисы. С точки зрения законотворчества, отметил он, это риск нарваться на штрафы – все будет зависеть от конкретного должностного лица. Для потребителя же сервис будет удобен и обязательно приживется.