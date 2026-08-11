Лернер заявил, что Татарстан готовит запуск прямых рейсов еще в три города Китая

Татарстан прорабатывает запуск прямых рейсов в Пекин, Чунцин и Шэньчжэнь

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Товарооборот Татарстана и Китая по итогам 2026 года может сохраниться на уровне прошлого года или немного вырасти. В 2025 году он достиг рекордных 3,3 млрд долларов, причем около трети пришлось на экспорт из Татарстана, а две трети – на импорт. Об этом в интервью РБК Татарстан сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Герман Лернер.

По его словам, рост торговли между Татарстаном и Китаем продолжается уже третий год. В 2026 году сильных скачков не ожидается: объем может измениться примерно на 5-10% в ту или другую сторону.

«Китайская Народная Республика – это гигантский рынок сбыта, который мы только начинаем осваивать. Основу экспорта составляет нефтехимическая и агропромышленная продукция – это то, в чем мы сильны», – рассказал Лернер.

Герман Лернер Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельное направление сотрудничества – технологии. Татарстан заинтересован в китайских разработках в области робототехники, искусственного интеллекта, беспилотных систем, новых материалов и цифровой энергетики. По словам Лернера, задача заключается не в соревновании с Китаем, а в обмене опытом, адаптации передовых решений и создании совместных проектов.

В Татарстане также прорабатывают новые инвестиционные проекты с китайским бизнесом.

«В республике есть положительный пример компании Haier, которая инвестировала в проекты на территории региона более $1 млрд, создала большое количество новых рабочих мест и так далее. Это важный пример для других китайских компаний, когда крупная корпорация активно развивается на территории российского субъекта, который расположен вдали от территории КНР», – сказал Герман Лернер.

При этом Татарстан заинтересован прежде всего в локализации производства. По мере развития проектов китайских компаний к ним могут подключаться местные поставщики комплектующих, что открывает для малого и среднего бизнеса республики новые рынки сбыта и способствует переносу технологий.

Большой интерес у китайской стороны сохраняется и к продукции татарстанского АПК.

«Эта продукция будет пользоваться большим спросом и увеличит экспорт татарстанской сельхозпродукции за рубеж, который итогам прошлого года составил $512,9 млн. Вся продукция, производимая агропромышленным комплексом республики, я уверен, будет пользоваться спросом в Китае», – отметил Лернер.

Еще одним направлением сотрудничества остается развитие транспортного сообщения. После запуска прямых рейсов Казань – Шанхай в сентябре 2024 года вырос обмен туристами и представителями бизнеса.

После запуска прямых рейсов Казань – Шанхай в сентябре 2024 года вырос обмен туристами и представителями бизнеса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сейчас Татарстан прорабатывает запуск прямых рейсов еще в три китайских города – Пекин, Чунцин и Шэньчжэнь. Вопрос обсуждается как с российскими, так и с иностранными авиакомпаниями при поддержке Генконсульства КНР в Казани.

Лернер также отметил, что китайский бизнес проявляет устойчивый интерес к Татарстану. По его словам, республику регулярно посещают делегации из КНР, а площадками для поиска новых партнеров и технологий становятся специализированные выставки в Китае и форум «Ростки» в Казани.