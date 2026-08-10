Чернышенко: в колледжи и техникумы подано более 3,2 млн заявлений

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказали о ходе приемной кампании в колледжах и техникумах, согласно официальному каналу Правительства РФ в МАКС.

«Сегодня перед нами стоит цель по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих, обозначенная Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Для этого в колледжах и техникумах увеличивается количество бюджетных мест, реализуется федпроект «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Это получает отклик у абитуриентов и приводит к заметным результатам: с начала приемной кампании подали уже более 3,2 млн заявлений в организации СПО – это примерно на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», – заявил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в это число входит 1,1 млн заявлений в колледжи и техникумы «Профессионалитета» – это превышает количество заявлений в учреждения СПО, участвующие в федпроекте, за всю приемную кампанию 2025 года.

На 2026/27 учебный год в колледжах и техникумах установлено порядка 880 тыс. бюджетных мест – на 30 тыс. больше, чем годом ранее. Более 56% из них приходится на технические профессии и специальности.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в этом году ожидается прием в колледжи порядка 1,4 млн учащихся. Колледжи активно обновляют материально-техническую базу и открывают новые востребованные направления. В этом году конкурс на одно место в среднем составляет два человека, однако по отдельным профессиям он выше. Наибольшей популярностью пользуются направления, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах и туризмом.

Приемная кампания в учреждениях СПО продолжается: 15 августа завершается основной прием на очную форму обучения. Образовательные учреждения, в которых останутся свободные места, продолжат прием документов.