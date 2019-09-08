Мухаметшин: Темпы явки на выборы увеличатся в городах после 14.00

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Темпы явки на выборы в Госсовет РТ увеличатся после 14.00 за счет городских жителей. Об этом на пресс-конференции заявил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

К 12.00 на выборах в Государственный Совет Республики Татарстан проголосовали 29,55% избирателей, напомнил он. В основном явку обеспечили жители сельских районов.

«Я думаю, что темпы увеличатся в городах сейчас. После 14 часов люди начнут возвращаться с дачных участков, и процент голосовавших будет достаточно высоким, — сказал Мухаметшин. — По полученной информации от правоохранительных органов и с мест — избирательная кампания идет в рамках закона. Открыты все 2 тыс. 811 избирательных участков».

Кроме того, спикер республиканского парламента назвал «оправданным» решение начать кампанию не в 8, а в 7 часов утра. С этой инициативой выступили сельские жители.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

В республиканский парламент избираются 100 депутатов — 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 — по одномандатным избирательным округам. Голосование проходит с 7.00 до 20 часов.

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