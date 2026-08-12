Кубань ночью атаковали несколько сотен БПЛА Украины

Краснодарский край подвергся атаке нескольких сотен БПЛА, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей», – написал Кондратьев в соцсетях.

В Новороссийске погиб 8-летний ребенок, кроме того пострадали 8 человек – их госпитализировали. Также обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в пунктах временного размещения находятся порядка 90 человек.

Также в поселке Волна обломки беспилотника упали во двор частного дома. Ранения получил один человек, его доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В Анапе и Геленджике от падения обломков пострадали четыре человека, двоих госпитализировали.