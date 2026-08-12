После гибели двоих человек на пожаре в Буинском районе РТ завели уголовное дело

После гибели двоих человек на пожаре в Буинском районе РТ возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме в селе Новые Чечкабы поступило накануне в 23:28. Прибывшие пожарные определили, что горит первый этаж здания. В 23:58 возгорание уже было локализовано, а вскоре ликвидировано.

Во время тушения пожара были обнаружены тела 80-летнего мужчины и 77-летней женщины. Кроме того, были спасены 51-летний мужчина, 45-летняя женщина и 17-летний подросток.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом. В совершении преступления подозревается 51-летний сын хозяев, который мог поджечь дом.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Процесс проверки также контролирует прокуратура.