Смородская высказала свое мнение о вероятном трансфере Карпукаса в «Зенит»

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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала свое мнение на счет возможного перехода полузащитника «железнодорожников» Артема Карпукаса в питерский «Зенит».

«Если Карпукас хочет уйти, то правильно будет его продать. Если его продают насильно, то это неправильно. Думаю, Карпукас не видит перспектив в нынешнем «Локомотиве». Клуб вообще не печется о своей обойме. Может, у них кто-то есть в академии, о ком мы не знаем? Они же так легко со всеми расстаются. Не знаю, о чем они думают и какие у них планы. За выживание «Локомотив» бороться не будет, но закончит в районе десятого места», — сказала Смородская «Совспорту».

Добавим, что ранее сообщалось, что хавбек близок к трансферу к сине-бело-голубым.