В Казани вырос спрос на жилье более высокого класса ближе к центру

В Казани растет спрос на жилье более высокого класса, расположенное ближе к центру города. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана Руслан Садреев.

По его словам, речь идет не обязательно об элитной недвижимости. Наряду с крупными жилыми комплексами в новых районах и на окраинах города в историческом центре Казани становится больше точечных проектов.

«За последние несколько лет таких объектов стало заметно больше, и они пользуются высоким спросом. Конечно, стоимость там значительно выше – есть проекты, где цена превышает миллион рублей за квадратный метр. Но это вполне объяснимо: свободной земли в центре практически не осталось, и через несколько лет возможности для нового строительства там будут еще более ограничены», – отметил Садреев.

По словам эксперта, сегодня в Казани представлен широкий выбор жилья по стоимости, формату и расположению. Подобрать квартиру можно в ценовом диапазоне примерно от 6 млн до 60 млн рублей и выше.

Подробнее о том, как изменились цены и покупательская активность, что сегодня влияет на стоимость квартир и какие факторы могут придать отрасли новый импульс, – в материале «Спрос вернулся: что происходит на рынке новостроек Казани и чего ждать осенью».