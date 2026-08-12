Эксперт Садреев оценил, при какой ипотечной ставке вырастет спрос на жилье

Дальнейшее восстановление спроса на жилье в Татарстане во многом будет зависеть от стоимости рыночной ипотеки. Таким мнением с «Татар-информом» поделился вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана Руслан Садреев.

Сейчас средневзвешенная ставка по кредитам на новостройки составляет 18,7%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

«Если ставка по коммерческой ипотеке снизится хотя бы до 13–14% годовых, то покупателей станет заметно больше. Я имею в виду именно рыночную ипотечную ставку, а не ключевую ставку Банка России. В этом случае спрос вырастет, количество сделок увеличится, и рынок получит дополнительный импульс», – отметил собеседник информагентства.

По его мнению, увеличение спроса может отразиться и на стоимости недвижимости: вслед за ростом числа покупателей цены на жилье также могут начать повышаться.

В ближайшей перспективе оживление на рынке ожидается уже к началу осени. Как рассказала заместитель директора по работе с партнерами компании «Флэт» Елена Гнедкова, часть девелоперов сейчас готовится к запуску новых проектов.

«Они пока не запускают продажи, уделяя особое внимание проработке финансовой модели и стратегии реализации проекта. Ожидается, что к началу учебного года активность на рынке возрастет: прогнозируется рост числа сделок, а также анонсирование новых проектов застройщиками», – отметила Гнедкова.

Подробнее о том, как изменились цены и покупательская активность, что сегодня влияет на стоимость квартир и какие факторы могут придать отрасли новый импульс, – в материале «Спрос вернулся: что происходит на рынке новостроек Казани и чего ждать осенью».