Средняя стоимость квартиры в новостройках Казани выросла почти на 10% за год

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке Казани в июле достигла 15,5 млн рублей, увеличившись почти на 10% за год. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Циан.Аналитике».

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках города составила 265 тыс. рублей. За месяц показатель вырос на 1,1%, а по сравнению с июлем прошлого года – на 5,2%.

При этом средние показатели не всегда отражают фактическую стоимость покупки квартиры. На конечную цену влияют скидки, акции и специальные программы застройщиков, рассказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана Руслан Садреев.

«Сегодня цены стали более интересными и привлекательными для покупателей. Да, базовая цена постепенно увеличивается – это естественно, потому что дома строятся, появляются новые проекты, меняется стадия готовности объектов. Но за счет различных акций, маркетинговых программ и специальных условий для отдельных категорий покупателей или разных вариантов оплаты итоговая стоимость покупки сегодня остается достаточно привлекательной», – отметил Садреев.

По его словам, по отдельным предложениям размер скидки может достигать 15–20% от стоимости квартиры. В частности, специальные программы предусмотрены для работников социальной сферы.

Подробнее о том, как изменились цены и покупательская активность, что сегодня влияет на стоимость квартир и какие факторы могут придать отрасли новый импульс, – в материале «Спрос вернулся: что происходит на рынке новостроек Казани и чего ждать осенью».