Нигматуллин поздравил военных летчиков и авиастроителей с Днем ВВС

Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин поздравил военнослужащих и работников авиастроительной отрасли с Днем Военно-воздушных сил Российской Федерации. Текст поздравления имеется в распоряжении «Татар-информа».

Нигматуллин отметил, что этот праздник является символом многолетнего героического служения Отечеству и самоотверженного выполнения воинского долга.

«История военной авиации неотделима от героического прошлого нашей Родины. В летопись России золотыми буквами вписаны подвиги военных летчиков и самоотверженный труд работников авиастроительной отрасли в годы Великой Отечественной войны», – сказал он.

По его словам, достойными наследниками этих традиций являются авиационные специалисты, военные летчики и штурманы, которые с честью выполняют воинский долг по защите национальной безопасности страны.

«В условиях сложной международной обстановки от вас требуется постоянно повышать профессиональное мастерство, бережно хранить и развивать славные традиции предыдущих поколений героев, укреплять войсковое товарищество», – подчеркнул Нигматуллин.

Первый вице-премьер выразил благодарность военнослужащим, которые с честью выполняют задачи специальной военной операции, отметив, что их мужество, стойкость и преданность Отечеству заслуживают самой высокой оценки. Особую признательность он адресовал многотысячным коллективам авиастроительных предприятий, вносящим вклад в развитие и совершенствование военной авиации России.

«В этот праздничный день сердечно поздравляю татарстанцев, судьба которых связана с Военно-воздушными силами Российской Федерации. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и мирного неба», – добавил Нигматуллин.