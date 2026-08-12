Приложение «Яндекс Пэй» исчезло из App Store

Сервис «Яндекс Пэй» перестал быть доступным в российской версии App Store, магазина приложений корпорации Apple. Об этом сообщает пресс-служба самого сервиса в Телеграм-канале.

В компании владельцам устройств на iOS посоветовали отключить автозагрузку обновлений в настройках, чтобы не потерять доступ к сервису, и добавить его веб-версию на домашний экран.

В пресс-службе заверили, что приложение «работает как раньше, но заново установить или обновить пока не получится».

Пользователи гаджетов на ОС Android могут скачать приложение в предназначенных для них сторах: как Google Play, так и альтернативных, включая RuStore.

При попытке открыть страницу «Яндекс Пэй» в App Store через браузер появляется сообщение «Запрашиваемая страница не найдена». При этом другие сервисы «Яндекса» по-прежнему доступны в магазине.

Ранее, в июле, «Яндекс» объяснил, что сервис «Яндекс Пэй» уже долгое время доступен лишь в российских версиях магазинов приложений, так как оказывает услуги только на территории РФ.