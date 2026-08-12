ПСБ стал совладельцем производителя электрокаров «Атом»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Компания «Кама», производящая электромобили «Атом», привлекла нового инвестора – ПСБ приобрел 16,98% выпущенных в ходе дополнительной эмиссии акций за 9 999 613 000 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка пишет газета «Коммерсантъ».

Из этого следует, что весь бизнес производителя электрокаров в рамках сделки мог быть оценен в 58,9 млрд рублей, отмечает издание.

«Ъ» уточнят, что об активном поиске инвесторов «Камой» и выпуске ею новых акций стало известно еще в 2024 году, когда миноритарный акционер компании Сергей Васин оспаривал в Арбитражном суде Татарстана размещение 547,9 тыс. акций по 36,5 тыс. рублей за штуку. Источник издания тогда рассказывал, что «Кама» предлагала приобрести акции различным участникам рынка.

Газета предполагает, что ПСБ купил акции компании именно в ходе этого размещения. Последний на данный момент дополнительный выпуск акций «Камы» был зарегистрирован в конце 2023 года, о чем сообщается на сайте Банка России. Однако параметры данной сделки неизвестны – документ об условиях размещения этих акций несколько раз менялся (в последний раз – в мае 2026-го), констатирует «Ъ».

Сделка позволит производителю «Атома» финансировать деятельность за счет акционерного капитала без увеличения долговой нагрузки, что должно привести к снижению кредитных рисков, прокомментировал продажу пакет акций аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов.

Текущий состав акционеров АО «Кама» не раскрывается. Первыми инвесторами стали генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и Рубен Варданян, вложившие в проект по 360 млн рублей. На 2024 год мажоритарная доля производителя электромобилей принадлежало ООО «Восход».

При этом по 37,5% этой компании владели Когогин и ООО «Спектр» Вагана Баблояна, Михаила Бройтмана и Жанны Халиуллиной. Владельцем оставшихся 25% «Восхода» до октября 2025-го был Варданян, а теперь они принадлежат АО «Сигма», акционеры которого не раскрываются. Ранее, в 2023-м, структура госкорпорации «Росатом» купила долю «Камы» за 6,2 млрд рублей.

«Атом» – первый российский электромобиль, чья локализация, по информации создателей, превышает 70%. Проект разработан АО «Кама». Главный офис компании находится в Набережных Челнах, подразделения работают в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а также в Китае. Изначально электрокары предполагалось производить в Челнах, но затем от этих планов отказались.

Для машины разработана первая отечественная электромобильная платформа. Запас хода составляет до 500 километров без подзарядки и до 350 километров при температуре до -20 градусов. Полная зарядка аккумулятора занимает около 30 минут. Начало серийного производства электромобиля последнее время планировали на конец весны текущего, 2026 года, но затем вновь отложили.

В апреле «Атом» начали тестировать в нижнекамском аэропорту «Бегишево». В июле электрокар добавили в перечень автомобилей, которые можно приобретать для использования в качестве такси. Сейчас первые машины передаются покупателям по предзаказам. Согласно данным «Автостата», на начало августа на учет было поставлено 29 автомобилей «Атом», причем 12 из них – в июле.

Продажи электромобилей в России в июле выросли на 15% год к году, до 1,3 тыс. штук. О ситуации в этом сегменте рынка можно прочитать в материале «Татар-информа» Электрокары подешевели на 21%: стоит ли менять машину с ДВС на «электричку».