Над Казанью в рамках авиашоу пролетит секретный самолет Ту-214

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Экспериментальный вариант самолета Ту-214, информация о котором не разглашается, жители и гости Казани увидят на авиационном празднике «Я выбираю небо!» 18 августа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления летной службы ОАО «Авиапром» Дмитрий Волошин.

«Два экспериментальных воздушных судна будут участвовать в летной программе – Ту-214 КАПО имени Горбунова и Ми-8 КВЗ», – рассказал он.

Известно, что вертолет Ми-8 КВЗ пронесет над городом флаг WorldSkills, а на вопрос о самолете Ту-214 Волошин отвечать не стал.

«Поподробнее про эту машину рассказать не могу, потому что она готовится уйти в одну из наших силовых структур. То, чем они сейчас занимаются, – это закрытая тема», – объяснил спикер.

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