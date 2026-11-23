192 вражеских беспилотника были перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА сбили и над Татарстаном.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 22 ноября до 8.00 23 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотных летательных средства над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым», – говорится в сообщении.

Ранее руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова сообщила об атаке вражеских БПЛА на нефтехранилище под Альметьевском. В результате налета дронов повреждения получили несколько объектов. Погибших и пострадавших нет.